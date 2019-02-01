Tahkim'den Mensah ve Cihat Arslan açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTahkim'den Mensah ve Cihat Arslan açıklaması
GeriFutbol Tahkim'den Mensah ve Cihat Arslan açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
01.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Tahkim'den Mensah ve Cihat Arslan açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahkim'den Mensah ve Cihat Arslan açıklaması

Tahkim Kurulu, Kayserisporlu Mensah'ın cezasını 2'den 1'e indirdi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın 2 maçlık cezasını 1'e indirdi. Kurul ayrıca, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın 1 maçlık men ve 13 bin TL'lik cezasını ise onayladı.

TFF Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle: 

"İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Bernard Mensah ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/579 K.2018-2019/692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneğinin futbolcusu Bernard Mensah'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 1 resmi müsabakadan men cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2019/34- K.2019/35
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Cihat Arslan ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/580 K.2018-2019/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Cihat Arslan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile" karar verilmiştir.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 136Akhisar Bld.Spor - İst. Başakşehir
    3
    MS2
    1,40
    16420kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (01.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saray idmanında dikkat çeken görüntü...

Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu

Başakşehir, Akhisarspor'a hazırlanıyor! Kudryashov idmanda...

'Fenerbahçe-Göztepe' maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu!