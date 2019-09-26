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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.09.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Tahkim'den Elneny'ye indirim çıkmadı

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Tahkim'den Elneny'ye indirim çıkmadı

Beşiktaş'ın futbolcusu Mohamed Elneny'nin, Gazişehir mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 3 maçlık ceza, TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.

TFF Tahkim Kurulu 26 Eylül 2019 günlü (43) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/288- K.2019/320

Görele Spor Kulübü'nün, futbolcusu Arda Arslan ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/81 K.2019-2020/86 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Görele Spor Kulübü'nün, futbolcusu Arda Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/289- K.2019/321

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/111 K.2019-2020/130 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.09.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. idarecisi Ertuğrul DOĞAN, Kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2019/290- K.2019/322

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/291- K.2019/323

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

5. E.2019/292- K.2019/324

Yılport Samsun Spor Kulübü A.Ş.'nin PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/98 K.2019-2020/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 8.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/293- K.2019/325

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü'nün başkanı Sedat Cengiz ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/109 K.2019-2020/125 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Halide Edip Adıvar Spor Kulübü'nün başkanı Sedat Cengiz'in rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2019/294- K.2019/326

Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü'nün görevlisi Hasan Gültekin ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/101 K.2019-2020/127 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü'nün görevlisi Hasan Gültekin'in geçerli bir lisansı olmadığı halde Atletik Performans Antrenörü olarak çalışması nedeniyle Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı 9/1. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 1 yıl 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

Karar verilmiştir.

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