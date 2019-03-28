Tahkim Kurulu'ndan Amedsporlu Mansur Çalar hakkında yeni karar! 20 maç...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen Mansur Çalar'ın cezasında indirime gitti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırılan Çalar'ın cezası, 4 yıl müsabakadan men ve 25 bin TL para cezasına çevrildi.

3 yılı aşan cezanın FDT 95/1'inci maddesi gereğince 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine ise oybirliği ile karar verilmiştir"

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

1. E.2019/64 - K.2019/123

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Talha Yazgan ve Menemen Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.01.2019 tarih ve E.2018/712- K.2019/5 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/65 - K.2019/124

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Yves Pierre Roger Colleu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/669- K.2018/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/79 - K.2019/125

Teknik adam İsmail Batur'un Cizre Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.05.2018 tarih ve E.2018/55- K.2018/142 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/80 - K.2019/126

Teknik adam Kenan Oktay'ın Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/677- K.2019/7 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/81 - K.2019/127

Teknik adam Mustafa Cengiz Birgen'in Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/678- K.2019/8 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/105 - K.2019/128

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2019/106 - K.2019/129

Kocaeli Büyükderbent Spor Kulübü'nün futbolcuları Berke Yalazer ve Onur Cebeci ile ilgili AFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/1359 K.2018-2019/1708 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kocaeli Büyükderbent Spor Kulübü'nün futbolcusu Berke Yalazer'in rakip takıma saldırıda bulunmaktan, eylemi ısrarla sürdürmekten ve olayların başlamasına neden olması nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kocaeli Büyükderbent Spor Kulübü'nün futbolcusu Onur Cebeci'nin rakip takıma saldırıda bulunmaktan, eylemini ısrarla sürdürmesi nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/107 - K.2019/130

Muş Alpaslan Spor Kulübü'nün AFDK'nın 19.03.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Muş Alpaslan Spor Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanması gereken Muş Alpaslan Spor - Muş Yağmur Spor Kadınlar 3. Ligi Müsabakasında top olmaması nedeniyle oynanamayarak talimatlara aykırı davranış nedeniyle FMT'nin 46,32. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/108 - K.2019/131

Büyük Mangıt Spor Kulübü'nün AFDK'nın 18.03.2019 tarihli E.2018-2019/1444 K.2018-2019/1364 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyük Mangıt Spor Kulübü'nün 24.02.2019 tarihinde oynanan Yüreğir Belediye Spor-Büyükmangıt Spor 1. Amatör Küme müsabakanın güvenlik nedeniyle tamamlanamadığından; FMT'nin 19. maddesi uyarınca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) puan silinmesi cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/112 - K.2019/132

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü'nün AFDK'nın 25.03.2019 tarihli E.2018-2019/1508 K.2018-2019/2045 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52,35/3.maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü'nün top toplayıcıların talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 46, 35/3. maddeleri uyarınca 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2019/113 - K.2019/133

Ağrı Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün, yönetici Rıza Sorak ile ilgili AFDK'nın 28.02.2019 tarih ve E.2018-2019/1253 K.2018-2019/ 1609 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile

12. E.2019/114 - K.2019/134

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 21.03.2019 tarihli E.2018-2019/789 K.2018-2019/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

13. E.2019/115 - K.2019/135

1877 Alemdağ Spor Kulübü'nün futbolcusu Sinan Yıldırım ile ilgili AFDK'nın 21.03.2019 tarihli E.2018-2019/1515 K.2018-2019/2011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1877 Alemdağ Spor Kulübü'nün futbolcusu Sinan Yıldırım'ın rakip takım futbolcusuna ciddi faul yapmaktan ve daha önce de aynı eylem nedeniyle cezası olduğundan tekerrür sebebiyle FDT'nin 43. Maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.