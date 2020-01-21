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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 20:11,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberleri | Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!

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Son Dakika Haberleri | Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvuruna ilişkin kararı açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun Sicil Kurulu'na geri gönderildiği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir."

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Son Dakika Haberleri | Tahkim Kurulundan Fenerbahçe kararı

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