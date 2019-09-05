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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını onadı!

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Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama: 

TFF Tahkim Kurulu 5 Eylül 2019 günlü (40) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/248 - K.2019/ 307

Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Bekir Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.05.2019 tarih E.2019/156 K.2019/327 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 05.09.2019 Perşembe günü saat 15:00'de davacı Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin vekili Av. Ezgi Hepgülerler, davalı futbolcu Bekir Yılmaz'ın vekili Av. Mübera Beyazadam'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/277- K.2019/308

Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin AFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/01 K.2019-2020/04 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne talimata aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle verilen; 300.000.00 TL para cezasının 100.000,00 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

3. E.2019/278- K.2019/309

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/14 K.2019-122020/17sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

4. E.2019/279- K.2019/310

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., ve futbolcusu Jean Michael SERI ile ilgili PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/15 K.2019-2020/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

5. E.2019/280- K.2019/311

Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin, AFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/02 K.2019-2020/05 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.' ye talimata aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle verilen; 300.000.00 TL para cezasının 100.000,00 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

6. E.2019/281- K.2019/312

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK' nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/13 K.2019-2020/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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