Tahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...
GeriFutbol Tahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.11.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...

TFF Tahkim Kurulu, son toplantısının ardından kararlarını açıkladı. Kurul, Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk'e verilen 200 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 7 Kasım 2019 günlü (54) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/310- K.2019/363

Kurulumuz 'un 17 Ekim 2019 tarihli ara kararı uyarınca incelemeye alınan Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarihli E.2019-2020/160 K.2019-2020/190 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk'ün müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve 34.000,00 TL para cezasının; beyanları alınan tanıklar ve celp edilen soruşturma dosyasında; eylemi gerçekleştiren kişinin Servet Yenitürk, olduğuna dair her türlü şüpheden uzak tam ve kesin bir kanaate ulaşılamadığından; kararın kaldırılmasına oybirliği ile,

2. E.2019/335- K.2019/364

Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği ile ilgili PFDK'nın 31.10.2019 tarihli E.2019-2020/250 K.2019-2020/308 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. Maddesi uyarınca 18.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine,

3. E.2019/336- K.2019/365

Çubuklu Spor Futbol A.Ş. ve yöneticisi Zeki Karakut ilgili AFDK'nın 28.10.2019 tarihli E.2019-2020/265 K.2019-2020/353 ve 354 sayılı kararlarına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çubuklu Spor Futbol A.Ş.'nin müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Çubuklu Spor Futbol A.Ş. yöneticisi Zeki Karakut'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 38/1-b ve 35/3 maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 2.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/337- K.2019/366

Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcuları Sinan Yıldırım ve Murat Kurnaz ile ilgili AFDK'nın 28.10.2019 tarihli E.2019-2020/341 K.2019-2020/434 ve 498 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yıldırım'ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 13. maddesi uyarınca 9 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcusu Murat Kurnaz'ın müsabaka hakemini tehdit etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle