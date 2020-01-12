Tahkim Kurulu harcama limitleri için itirazları reddetti! Şimdi ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen ‘takım harcama limitleri’ ile ilgili tartışmalar sürerken, Tahkim Kurulu dün bu konuda iki kritik karar aldı.

Kurul, Fenerbahçe’nin ‘takım harcama limitine’, Beşiktaş’ın ise ‘limite uygulanan faiz oranı’ kararına yaptığı itirazları reddetti. Oy birliği ile alınan bu kararların ardından TFF Yönetim Kurulu’ndan önemli bir açıklama geldi. Takım harcama limitlerindeki sapma oranının kulüplerden gelen talep üzerine 9 Aralık’ta yüzde 30’dan 40’a çıkarıldığı, ancak daha sonra kulüplerin yeni isteği doğrultusunda tekrar yüzde 30’a düşürüldüğü hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: “Her şey kulüplerin bilgisi ve talebiyle yapılıyor. Talimatın ilk hale dönmesinin üzerinden çok zaman geçmeden faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise TFF’yi hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

'SAYGI GÖSTERİYORUZ'

Beşiktaş da konuyla ilgili başvurularının reddediğini açıkladı. Açıklamada, “Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren bir tutumu yoktur Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer yapabilecek mi?

Takım harcama limitleri yükseltilmemesine rağmen F.Bahçe ve Beşiktaş, pekalâ transfer yapabilir. Peki bu nasıl olacak? İşte cevabı:

F.Bahçe'nin açığı 85 milyon

Takım harcama limitini 85 milyon TL aşan Fenerbahçe, öncelikle bu açığı kapatmak zorunda. Ardından, futbolcu satacak ve sattıklarının değeri kadar oyuncu alabilecek. Sarı lacivertliler için ikinci bir yol daha bulunuyor. Sponsorluk vs. gibi gelirlerle 85 milyon liralık açığı kapatacak ve transfer edeceği oyuncunun alacağı para kadar kaynak yaratacak. Hemen belirtelim, TFF’nin böyle bir anlaşmayı kabul etmesi garanti değil.

Beşiktaş satarsa alabilir

Siyah beyazlıların limit aşımı yok. Hatta 2 milyon TL artısı var. Beşiktaş, satacağı oyuncuların değeri kadar futbolcu transfer etme şansına sahip...

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