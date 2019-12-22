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Futbol
22.12.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı!

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Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmişyir.

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Tahkim Kurulu, Garry Rodriguesin cezasını onadı

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