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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.05.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin para cezasını onadı!

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin para cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin 170 bin TL’lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu’nun kararları şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Abdullah Yiğiter ile ilgili PFDK’nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/994 K.2018-2019/1199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Abdullah Yiğiter’in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, PFDK’nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/996 K.2018-2019/1202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 170.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Teknik Adam Rıza Çalımbay ile Konya Spor Kulübü Derneği arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Tahkim Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli 2019/145 E. 2019/181 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Somut olayda usul kanunlarında sınırlı bir şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığından; Teknik Adam Rıza Çalımbay’ın yargılamanın iadesi talebinin reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin para cezasını onadı
 

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