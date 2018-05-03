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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.05.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını onadı

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Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezaları onadı. Fenerbahçe'ye taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 65 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş'ta ise Erdinç Gültekin için verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.

İşte Tahkim Kurulu kararları;

1. E.2018/123 - K.2018/165

Trabzonspor Sportif Yatırım ve futbol işletmeciliği Tic. A.Ş.'nin (Trabzonspor A.Ş.) futbolcu Mehmet Ekici ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/522 - K.2017/640 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor A.Ş'nin duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor A.Ş'nin, 30.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların itirazlarının reddedilerek kararın onanmasına oyçokluğu ile,

2. E.2018/154 - K.2018/166

Arhavi Spor Kulübü ile ilgili, AFDK'nın 19.04.2018 tarihli kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Arhavi Spor Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Borçka Spor-Arhavi Spor Süper Amatör Lig Play off müsabakasında; çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. maddesi uyarınca 2 maç seyircisiz olarak saha kapatma cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2018/155 - K.2018/ 167

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin ile ilgili PFDK'nın 25.04.2018 tarih ve E.2017-2018/927 K.2017-2018/1093 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2018/157 - K.2018/168

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

5. E.2018/158 - K.2018/169

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.04.2018 tarihli E. 2017-2018/927 K.2017-2018/1092 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında,

sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe görevlisi Ali Bozan'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Gökhan Uyanık'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2018/159 - K.2018/170

Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas ile ilgili, PFDK'nın 26.04.2018 tarihli E.2017-2018/925 K.2017-2018/1094 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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