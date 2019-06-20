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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Tahir Şahin Menemen Belediyespor'daki görevinden istifa etti

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Tahir Şahin Menemen Belediyespor'daki görevinden istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'un kulüp başkanı Tahir Şahin, görevinden istifa ettiğini belirterek, "Ancak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Onursal başkan olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

Şahin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 Mayıs 2019'da yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen tüm gündem maddelerinin icrasının durdurulması yönünde verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdığını hatırlattı.

Amaçlarının kulübü daha yukarılara taşımak olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Ancak kulübün kamuoyunda güvenini sarstılar. Lig öncesi lisans tescil işlemlerinden dolayı 3 puan silinme cezasıyla karşı karşıyayız. Biz ihtiyati tedbir kalkacakmış gibi çalıştık. O işleri de aşmaya çalışacağız, o güveni tekrar tesis edeceğiz. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la telefonlaştık ve kulübün belediyeye olan borçlarıyla ilgili bir protokol yaptık. Bu nedenle kulüp gelirleri üzerinde olan hacizlerin kaldırılacağını söyledi. Bu bizim için çok mühim. Haciz sorunu çözülürse biz bu işin üstesinden geliriz."

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- "Kulüp başkanlığı yapma şansım yok"

Şahin, belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki bir şikayetin ardından mahkemece 1 yıl 3 ay cezaya çarptırıldığını belirterek, "Kongremiz 25 Mayıs'taydı, bu ceza ile ilgili 27 Mayıs'ta tebligat aldım. O cezanın onandığını bilsem kongrede aday olmazdım. Bu durumda kulüp başkanlığı yapma şansım yok. Esas konu onu Menemenspor'dur. Görevimdem istifa ettim, yönetim kurulu üyelerimizden Uysal Eren başkanlık yapacak, yedek üyelerimizden bir tanesi de yönetim kuruluna dahil olacak. Ancak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Onursal başkan olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

Maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamak istediklerini kaydeden Şahin, "Müsabakaların burada oynanması için bir çaba sarf ediyoruz. Bir takımın kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Yüzde 51 olasılıkla maçlarımızı kendi stadımızda oynarız." diye konuştu.

 

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