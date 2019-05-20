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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.05.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.

Play-off programı şu şekilde:

Yarın:
20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
22 Mayıs Çarşamba:
20.15 Anadolu Efes-Banvit

23 Mayıs Perşembe:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

25 Mayıs Cumartesi:
15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 Banvit-Anadolu Efes

26 Mayıs Pazar:
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ
17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

28 Mayıs Salı:
Anadolu Efes-Banvit
Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol

29 Mayıs Çarşamba:
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde play-off heyecanı başlıyor



Basketbol 1. Ligi'nde yarı final başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Lig'inde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlayacak.
Çeyrek finallerin ardından üst tura yükselen Sigortam.net İTÜ Basketbol, Akhisar Belediye, Konyaspor ve OGM Ormanspor adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda program şöyle:

16.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediye
16.00 OGM Ormanspor-Konyaspor

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