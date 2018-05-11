Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
16.00 Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
Yarın:
13.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Ahmet Cömert)
13 Mayıs Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)
15.00 Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ (Giresun 19 Eylül)
15.00 Trabzonspor-Muratbey Uşak (Hayri Gür)
15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan (Gazanfer Bilge)
19.30 Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
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