Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın enleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta geride kaldı. Önemli maçların oynanacağı 3. hafta öncesi, geride kalan haftanın ‘en’leri şu şekilde oldu...
HAFTANIN FAIR-PLAY OLAYI:
RAKiBiN SAYILARINI ALKIŞLADILAR
Ligin yeni rengi Bahçeşehir Koleji, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda ağırladığı G.Saray’ı 83-78 yendi. 7’den 70’e birçok seyirci, salonu doldurdu. İki takım taraftarları maçı aynı tribünde izledi. Bahçeşehirliler, birçok kez rakibin basketlerini de alkışladı.
HAFTANIN TAKIMI: ‘KAYBEDEN’ TÜRK TELEKOM
Türkiye’de spor, “Kazanmak veya kaybetmek üzerine kurulu bir eylem” konumunda... Ancak sahaya tüm mücadele gücünü yansıtan Telekom, Avrupa devi F.Bahçe’ye ‘kaybetse’ de, gerçek sporseverin gönlünü kazandı.
HAFTANIN YILDIZI: YOK ARTIK QUIM COLOM!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji’nin yıldızı Quim Colom, Afyon Belediyesi’ne 32 sayı atmıştı. Colom 2. haftada da, “Yok artık!” dedirtti. Tecrübeli isim, bu kez Galatasaray’a tam 26 sayı attı.
HAFTANIN EN VERİMLİ İLK 5’İ:
T. FRANK JEKIRI
(Gaziantep)
15 sayı
15 ribaund
2 asist
JORDAN MORGAN
(Banvit)
15 sayı
10 ribaund
DEVIN WILLIAMS
(B.Çekmece)
23 sayı
15 ribaund
3 asist
KENNY HAYES
(B.Çekmece)
20 sayı
3 ribaund
4 asist
VASILIJE MICIC
(Anadolu Efes)
28 sayı
1 ribaund
7 asist
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