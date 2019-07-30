Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman çekilecek?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda oynanacak maçların fikstürünün ne zaman çekileceği, takımlarının maçlarını izlemek için sabırsızlanan basketbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman çekilecek?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği kura çekimi, 31 Temmuz Çarşamba günü, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te başlayacak kura çekimine TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
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