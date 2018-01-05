Tahincioğlu All-Star'ın baş antrenörleri açıklandı

Buna göre Asya Karması'nı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in İspanyol koçu Josep Maria Berrocal çalıştıracak. Avrupa Karması'nın başında ise Darüşşafaka'nın dünyaca ünlü çalıştırıcısı David Blatt görev yapacak.

Geçtiğimiz yıl Barcelona Lassa'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten ve sezon başında yeniden Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Basket'in baş antrenörlüğüne getirilen Berrocal, kariyeri boyunca İspanya Ligi'nde (ACB) baş antrenörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Ukrayna'da da Budivelnik Kiev, BC Donetsk gibi kulüpleri çalıştırmış, bir dönem de Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Panathinaikos'ta asistan koçluk görevlerinde bulunmuştu. 47 yaşındaki İspanyol teknik adam, BSL kariyerine başladığı Eskişehir Basket ile geride kalan 13 maçta 10 galibiyet alarak ligin flaş ekibi olmayı başarmış ve adından sıkça söz ettirmişti.

NBA'de Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmasının ardından ülkemize Darüşşafaka ile geri dönüş yapan David Blatt ise Avrupa'nın en önemli antrenörleri arasında gösteriliyor. Tamamı İsrail'de geçen oyunculuk kariyerini 1993'te tamamlayan 58 yaşındaki teknik adam, yine İsrail'de başlayan antrenörlük kariyeri süresince Maccabi Tel-Aviv, Benneton Treviso, Anadolu Efes gibi kulüpleri çalıştırırken, kariyerinin en göz alıcı başarısına 2007'de İspanya'da düzenlenen EuroBasket 2007'de Rusya Milli Takımı ile altın madalya kazanarak ulaşmıştı. Blatt'in 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde çalıştırdığı Cleveland Cavaliers'ın sezon sonunda kazandığı şampiyonluğun anısına kendisine verilmiş bir NBA şampiyonluk yüzüğü de bulunuyor.

Tahincioğlu All-Star 2018, 21 Ocak günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Taraftar oylarıyla oluşturulan Asya ve Avrupa karmalarının yıldızları karşı karşıya gelirken, başta ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması olmak üzere birçok etkinlik yapılacak.