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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
18.01.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Tahincioğlu All-Star 2019 şöleni başlıyor!

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Tahincioğlu All-Star 2019 şöleni başlıyor!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa Karmaları'nın maçının yanı sıra; Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gibi etkinlikler de yapılacak.

ALL-STAR 2019 KADROLARI

Karmaların ilk 5’leri Redbull.com oylaması sonucu basketbol severler tarafından seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören, bu beşer isme kendi tercihlerini ekleyerek kadrolara son halini verdi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019’da Avrupa ve Asya karmaları şu isimlerden oluşacak:

AVRUPA KARMASI

Koç: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İstanbul BBSK)

Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)

ASYA KARMASI

Koç: Burak Gören (Türk Telekom)

İlk 5: Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel (Türk Telekom).

Diğer Oyuncular: Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom)

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3 SAYI YARIŞMASI

Avrupa ve Asya karmalarını buluşturacak keyifli maçın yanı sıra Tahincioğlu Smaç Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve LeasePlan Yetenek Yarışması da basketbolseverlere rekabet ve eğlenceyi bir arada sunacak.

3 Sayı Yarışması’nda şu isimler yer alacak;

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom)

YETENEK YARIŞMASI

LeasePlan Yetenek Yarışması’nda ise Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) hünerlerini sergileyecekler.

SMAÇ YARIŞMASI

Tahincioğlu Smaç Yarışması’nda da 4 isim yine basketbolseverlere coşkulu anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’ten Onuralp Bitim, bu sene de Gaziantep Basketbol’dan Shaq McKissic, Pınar Karşıyaka’dan Chris Evans ve Türk Telekom’dan Kenny Gabriel ile kıyasıya mücadele verecek.

ALL STAR 2019’UN EN HIZLI BEBEĞİ

Tahincioğlu All-Star 2019’da yılın en hızlı bebeği de belli olacak. ’Emekleme Yarışı’ etkinliğinde 6-15 aylık bebekler, hayatlarının ilk yarışlarına çıkacaklar.

Öte yandan Tahincioğlu All-Star 2019’da Türk Pop sanatçısı Edis de konser verecek. Etkinlik süresince de birçok sürpriz yarışma ve görsel şov, basketbolseverlerin beğenisine sunulacak.

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