Taha Yalçıner, Akhisarspor'da!
TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’i 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, orta sahasını Taha Yalçıner ile güçlendirdi. Ege temsilcisi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına anlaştı.
Fenerbahçe altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giyen Yalçıner, Süper Lig'de 57, TFF 1. Lig'de ise 210 maça çıktı.
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