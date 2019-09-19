Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?
Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam ediyor. Rıza Kayaalp'in 4. kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşıp göğsümüzü kabartmasıyla bu kez gözler bir diğer milli gururumuz Taha Akgül'e çevrildi. Peki, Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?
125 kiloda erkekler serbest stilde yarışacak Taha Akgül'üm maç tarihi belli oldu. 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. İşte, Taha Akgül'ün güreş maçına ilişkin ayrıntılar...
Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da madalya peşinde olacak. Türkiye'nin madalya umudu güreşçilerden Taha Akgül 20 Eylül Cuma günü mindere çıkacak.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 20 Eylül'de serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapılacak. Şampiyonada ayrıca yarın bugün yapılan karşılaşmaların finalleri de oynanacak. Çekilen kuralar sonrasında yarın mindere çıkacak Türk sporcuların rakipleri ise şöyle:
70 kilo: Haydar Yavuz-Aghahuseyn Mustafayev (Azerbaycan)
74 kilo: Soner Demirtaş-Maxim Vasilioglo (Romanya )
92 kilo: Süleyman Karadeniz-Shamil Zubairov (Azerbaycan)
125 kilo: Taha Akgül / Nobuyoshi Arakida (Japonya)-Alexandr Romanov (Moldova) maçının galibiyle
Karşılaşmalar TSİ 08.00’de başlayacak.
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