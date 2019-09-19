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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.09.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?

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Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam ediyor. Rıza Kayaalp'in 4. kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşıp göğsümüzü kabartmasıyla bu kez gözler bir diğer milli gururumuz Taha Akgül'e çevrildi. Peki, Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?

125 kiloda erkekler serbest stilde yarışacak Taha Akgül'üm maç tarihi belli oldu. 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. İşte, Taha Akgül'ün güreş maçına ilişkin ayrıntılar...

Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da madalya peşinde olacak. Türkiye'nin madalya umudu güreşçilerden Taha Akgül 20 Eylül Cuma günü mindere çıkacak.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 20 Eylül'de serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapılacak. Şampiyonada ayrıca yarın bugün yapılan karşılaşmaların finalleri de oynanacak. Çekilen kuralar sonrasında yarın mindere çıkacak Türk sporcuların rakipleri ise şöyle:

70 kilo: Haydar Yavuz-Aghahuseyn Mustafayev (Azerbaycan)
74 kilo: Soner Demirtaş-Maxim Vasilioglo (Romanya )
92 kilo: Süleyman Karadeniz-Shamil Zubairov (Azerbaycan)
125 kilo: Taha Akgül / Nobuyoshi Arakida (Japonya)-Alexandr Romanov (Moldova) maçının galibiyle

Karşılaşmalar TSİ 08.00’de başlayacak.

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