Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTaha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda
GeriFutbol Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
23.09.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda

Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak ülkeye dönen milli güreşçi Taha Akgül, “Hedefim Tokyo’daki olimpiyatlarda ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu” dedi.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 125 kilo serbest stil final mücadelesinde rakibi Gürcü Geno Petriashvili’ye altın madalyayı kaptıran Taha Akgül ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi Taha Akgül, “Bu madalya küçümsenebilecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya biraz buruk oluyor” şeklinde konuştu.

Çıktığı final müsabakasını çok şansız bir şekilde kaybettiğini vurgulayan Taha Akgül, “Aslında müsabakanın geneline baktığımızda bir pozsiyonda bana bir puan daha verilebilirdi. Ama maalesef son 10 saniye kala engel olamadım ve rakibim 6-6’lık beraberlikle rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı. Nasibimizde bu varmış. Gitmeden önce de söylemiştim. Benim hedefim Tokyo’daki olimpiyatlarda ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Burası onun bir tecrübesi niteliğindeydi. Benim için iyi oldu. Rakibimi gördüm, kendimi gördüm. Kötü güreşmedim, son saniyeye kadar mücadele ettim. Daha fazla çalışacağım. Antrenmanların şiddetini daha da arttıracağım. Tokyo’da bunu telafi ederek rövanşı alıp hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya küçümsenebilecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya biraz buruk oluyor. Sevinemiyor üzülemiyorsun da çok garip bir duygu içerisindeyim. Rakibini yenen arkadaşların var, onlar için seviniyorsun. Sonra aklına şampiyonluk geliyor, üzülüyorsun. Bu duygular içerisinden çıkıp en kısa zamanda hazırlık aşamasına geçmemiz gerekiyor. 9 ay gibi bir süre var. Bu şampiyonayı unutup önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

Milli Güreşçi Taha Akgül konuşmasının ardından sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu
Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda
Laver Cup'ta tarihi an! Rüzgar ters döndü, Federer ile Nadal...
Özel sporcularımız masa tenisinde avrupa ikincisi oldu