Taha Akgül'ün final maçı ne zaman ve saat kaçta?
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, finale kalarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Peki, Taha Akgül'ün final maçı ne zaman saat kaçta?
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Gözler şimdi Taha Akgül'ün final maçını ne zaman yapacağında. İşte, Taha Akgül'ün final maçı hakkında ayrıntılar...
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde 21 Eylül Cumartesi günü Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin diğer detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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