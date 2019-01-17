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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.01.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Taha Akgül'den örnek davranış

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Taha Akgül'den örnek davranış

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, olimpiyat şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül'e bronz madalya ve plaket takdim etti.

TSK Mehmetçik Vakfı, olimpiyat şampiyonu ve ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçisi Taha Akgül'e, yaptığı bağıştan dolayı bronz madalya ve plaket takdim etti.
Vakfın Ankara'da bulunan genel müdürlüğünde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Şu anda çok zor şartlar altında görev yapan, ülkemiz için, bayrağımız için mücadele eden askerlerimiz özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimize destek olmak adına elimize böyle bir kaynak geçti ve biz de bu kaynağı, Türkiye'nin en önemli ve güvenilir vakıflarından biri olan Mehmetçik Vakfı'na bir bağışta bulunmak istedik. Yaptığımız bu bağış inşallah tüm ihtiyaç sahibi, şehit ve gazi yakınlarına faydalı olur" dedi.

Milli güreşçi, "Bizler ülkesini, milletini seven ve en iyi şekilde temsil eden insanlarız" diyerek, "Görevimiz sadece minderde bitmiyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada birçok kere göndere çektirdik fakat görevimiz bunlarla bitmiyor. Vatanımız, milletimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" açıklamlarında bulundu.

Akgül ayrıca, gelecek müsabakalara da en iyi şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Taha Akgül'ün konuşmasının ardından TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal tarafından milli güreşçiye bronz madalya ve plaket takdim etti. Törene ayrıca ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, ASKİ Spor Kulübü Yöneticisi İbrahim Babür, Serbest Güreş Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Abdullah Çakmar da katıldı.

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