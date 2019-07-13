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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Taha Akgül'den altın madalya

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Taha Akgül'den altın madalya

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Taha Akgül, ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün maçlarıyla devam edildi. 
Serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, altın madalya maçında Gwiazdowski ile karşı karşıya geldi. 

Müsabakada rakibine 5-1 üstünlük kuran Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu. 

İki bronz madalya 

Organizasyonda yapılan üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular Cengizhan Erdoğan ile Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı. 

Cengizhan Erdoğan, serbest stil 65 kilo müsabakasında Hindistanlı Sonba Tanaji Gongane karşısında sayı tuşuyla 10-0 galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. 

İki milli sporcunun karşı karşıya geldiği serbest stil 79 kilo müsabakasında ise Muhammet Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen'i 5-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı. 

125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Fatih Çakıroğlu ise üçüncülük karşılaşmasına çıkmadı. Milli sporcunun maça çıkmaması üzerine bronz madalyayı Hindistanlı Sumit Malik aldı. 

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