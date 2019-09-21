Taha Akgül kimdir? Taha Akgül final maçı saat kaçta?
Milli güreşçimiz Taha Akgül'ün final mücadelesi ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. 125 kilo serbest stilde mindere çıkacak olan Taha Akgül, bu maçı kazanması halinde altın madalyanın sahibi olacak. Peki, Taha Akgül kimdir ve kaç yaşında? İşte, Taha Akgül'ün final maçının yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi
Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde Çinli Zhiwei Deng'i devirerek finale yükseldi. İlk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde bugünGürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek. Peki, Taha Akgül'ün final maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
TAHA AKGÜL'ÜN FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Taha Akgül'ün final maçı, Bugün TRT Spor'da canlı izlenebilecek. Taraflar, karşılaşma için 15.00'da mindere çıkacak.
Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.
2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.
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