Taffarel Galatasaray'dan iznini istedi
Galatasaray ile Cladio Taffarel'in yolları resmen ayrıldı.
Spor Arena | Galatasaray'ın tecrübeli kaleci antrenörü Cladio Taffael sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.
Brezilyalı eski kalecinin sadece milli takımda çalışmak istediği öğrenilirken Terim ve yönetime 'Ben yoruldum, izninizi istiyorum' dediği ifade edildi.
Muslera'nın performansı üzerinde olumlu etkiler bırakan Taffarel kariyerine ülkesinde devam edecek.
TERİM'E TEŞEKKÜR EDEREK GERİ DÖNMÜŞTÜ
Cladio Taffarel Fatih Terim'e teşekkür ederek sarı kırmızılı kulübe geri dönmüştü.
Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.
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