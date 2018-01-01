Claudio Taffarel Galatasaray'a dönüyor!

Fatih Terim, Taffarel'i ikna etmeyi başardı.
Levent Şahin'den sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in teknik ekibine Taffarel de katıldı.
Terim'in teklifini kabul eden Taffarel, şu anda Avrupa'da tatil yaparken önce ülkesi Brezilya'ya dönecek ardından Galatasaray'ın Antalya'daki kampına rötarlı olarak katılacak. Taffarel, Antalya kampına Galatasaray takımından 2-3 gün sonra 10 Ocak tarihinde katılacak.
Bu arada Fatih Terim'in yaptığı teklifi kabul eden Taffarel, Brezilya Milli Takımındaki kaleci antrenörlüğü görevini de sürdürecek.
Levent Şahin'in ardından Terim'in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit'in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.