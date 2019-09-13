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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

"Taçsız Kral" Metin Oktay, kabri başında anıldı

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"Taçsız Kral" Metin Oktay, kabri başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Sarı-kırmızılı bir grup taraftarın da hazır bulunduğu törenin ardından başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına konuştu.
Mustafa Cengiz, bazı isimlerin kelimelerle tarif edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bazı semboller vardır, bazı isimler vardır, gerçekten siz sorduğunuzda ben onları tam anlamıyla tanımlayacak, tarif edecek kelimeleri bulamam. Hele bizim kuşak için Metin Oktay adı çok farklı. Eğer bugün Galatasaray, Türkiye ve dünya çapında bir marka, bir isim olmuş ise bunda Metin Oktay'ın varlığı ve ilk adımları kesinlikle belirleyici olmuştur" dedi.

Taçsız Kral Metin Oktay, kabri başında anıldı

Metin Oktay ile tanışma onuruna eriştiğini belirten Cengiz, "Metin Oktay'ı seyretme onuruna da erdim. O günler belki futbolun romantik çağlarıydı. Metin Oktay, Turgay Şeren, Can Bartu, Lefter gibi isimleri hatırlamamak mümkün değil. Metin Oktay o kadar düzgün, beyefendi ve idol bir kişilikti ki yaşamı boyunca bir kere kırmızı kart gördü, onda da kendiliğinden sahayı terk etti. Belki biz Can Bartu ile Metin Oktay'ın forma değiştirdiği o günleri özlüyoruz" şeklinde konuştu.

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