Tacizci antrenörün cezası ağır oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTacizci antrenörün cezası ağır oldu!
GeriDiğer Tacizci antrenörün cezası ağır oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Kaynak: AA / Foto: AP
27.02.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Tacizci antrenörün cezası ağır oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tacizci antrenörün cezası ağır oldu!

İspanya Atletizm Milli Takımı'nın eski antrenörü Miguel Angel Millan Sagrera, 13-14 yaşlarındaki genç atletlere cinsel taciz suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Sagrera'nın antrenörlük lisansını ömür boyu iptal etti.

Sagrera'nın ilk olarak 2010-2011, daha sonra da 2015 yıllarında çalıştırdığı kulüpteki iki atlete birden fazla kez cinsel tacizde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan şu anda 50 yaşında olan, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda dekatlon dalında gümüş madalya alan İspanyol atlet Antonio Penalver de basına yaptığı açıklamada, geçmişte Sagrera tarafından cinsel istismara uğradığını ancak korkudan suç duyurusunda bulunamadığını söyledi.

Sagrera, 2017 yılının ocak ayından bu yana cezaevinde bulunuyor. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İspanyol atletizmindeki cinsel taciz davası sonuçlandı! Hapis cezası, ömür boyu men...

Euroleague'de gözler Türk Derbisi'nde! iddaa'da öne çıkan ise...

Trabzonspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın: 'Önümüzde 11 haftalık uzun bir süre var'