Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk oynayacak mı?
Swensea City Everton maçı ile matematiksel olarak Avrupa Ligi şansını sürdüren Mavi Beyazlılar, düşme potasına yakın seyreden rakibi önünde ciddi bir mücadele verecek. Aralarında oynadıkları son maçı 3-1 gibi bir skorla kazanan Everton, rakibinden 3 puan alabilmek için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Cen Tosun oynayacak mı sorusunun gündemde yer aldığı mücadele hakkında bazı bilgiler
Everton, bugün çıkacağı Swensea City karşılaşmasıyla ligde sürdürdüğü matematiksel durumunu şansını korumak isteyecek. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, Swensea City karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
SWENSEA CİTY EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Swensea City, Liberty Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
DEPLASMANLARIN KURTARICISI CENK TOSUN
Son haftaların gözde ismi Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce'ın da gözde isimleri arasında yer alıyor. Herhangi bir sakatlık ya da kart cezası bulunmayan Tosun'un bu karşılaşmada oynaması bekleniyor.
*Everton'ın deplasmanda attığı son üç gol de Cenk Tosun'dan geldi. Bu sezon dış sahada Everton formasıyla rakip fileleri daha fazla havalandıran tek oyuncu Wayne Rooney (dört).
*Swansea, Everton'la oynadığı son yedi lig karşılaşmasının sadece birini kaybetti (2G 4B).
*Swansea deplasmanında çıktığı ilk üç Premier Lig maçını kazanan Everton, bu stattaki son üç karşılaşmasında galip gelemedi (2B 1M).
*Swansea deplasmanında oynadığı altı maçta sadece üç gol yiyen Everton, hiçbir karşılaşmada kalesinde iki ya da daha fazla gol görmedi.
*Everton, Eylül 2016'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki deplasman maçı kazanamıyor.
*Sam Allardyce göreve geldikten sonra rakip kaleye toplam 57 isabetli şut gönderen Everton, bu süreçte sadece Swansea'yi geçebildi (51).
*Everton formasıyla çıktığı ilk iki Premier Lig maçında iki gol atan ve bir asist yapan Theo Walcott, son sekiz karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramadı ve sadece bir gol pası verebildi.
*Carlos Carvalhal, Swansea'nin başında tüm kulvarlarda çıktığı dokuz iç saha maçının yedisinden galibiyetle ayrıldı (2M). Portekizli menajerin aldığı iki yenilgi de Tottenham'a karşı.
*Wayne Rooney, Premier Lig'de Swansea'ye karşı forma giydiği son sekiz maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı (dört gol ve beş asist).
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