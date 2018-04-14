Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk oynayacak mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor HaberleriSwensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk oynayacak mı?
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Spor Arena
14.04.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk oynayacak mı?

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Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk oynayacak mı?

Swensea City Everton maçı ile matematiksel olarak Avrupa Ligi şansını sürdüren Mavi Beyazlılar, düşme potasına yakın seyreden rakibi önünde ciddi bir mücadele verecek. Aralarında oynadıkları son maçı 3-1 gibi bir skorla kazanan Everton, rakibinden 3 puan alabilmek için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Cen Tosun oynayacak mı sorusunun gündemde yer aldığı mücadele hakkında bazı bilgiler

Everton, bugün çıkacağı Swensea City karşılaşmasıyla ligde sürdürdüğü matematiksel durumunu şansını korumak isteyecek. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, Swensea City karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Swensea City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

SWENSEA CİTY EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Swensea City, Liberty Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 117Swansea - Everton
    3
    MS2
    2,60
    5418kez oynandı
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DEPLASMANLARIN KURTARICISI CENK TOSUN

Son haftaların gözde ismi Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce'ın da gözde isimleri arasında yer alıyor. Herhangi bir sakatlık ya da kart cezası bulunmayan Tosun'un bu karşılaşmada oynaması bekleniyor.

*Everton'ın deplasmanda attığı son üç gol de Cenk Tosun'dan geldi. Bu sezon dış sahada Everton formasıyla rakip fileleri daha fazla havalandıran tek oyuncu Wayne Rooney (dört).
*Swansea, Everton'la oynadığı son yedi lig karşılaşmasının sadece birini kaybetti (2G 4B).
*Swansea deplasmanında çıktığı ilk üç Premier Lig maçını kazanan Everton, bu stattaki son üç karşılaşmasında galip gelemedi (2B 1M).
*Swansea deplasmanında oynadığı altı maçta sadece üç gol yiyen Everton, hiçbir karşılaşmada kalesinde iki ya da daha fazla gol görmedi.
*Everton, Eylül 2016'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki deplasman maçı kazanamıyor.
*Sam Allardyce göreve geldikten sonra rakip kaleye toplam 57 isabetli şut gönderen Everton, bu süreçte sadece Swansea'yi geçebildi (51).
*Everton formasıyla çıktığı ilk iki Premier Lig maçında iki gol atan ve bir asist yapan Theo Walcott, son sekiz karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramadı ve sadece bir gol pası verebildi.
*Carlos Carvalhal, Swansea'nin başında tüm kulvarlarda çıktığı dokuz iç saha maçının yedisinden galibiyetle ayrıldı (2M). Portekizli menajerin aldığı iki yenilgi de Tottenham'a karşı.
*Wayne Rooney, Premier Lig'de Swansea'ye karşı forma giydiği son sekiz maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı (dört gol ve beş asist).

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