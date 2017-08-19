Swansea'yi Şeytan çarptı! 4 dakikada 3 gol...

Swansea City ile Manchester United Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar 80. dakikaya 1-0 önde girdiği maçtan 4-0 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında ortada bir oyun oynanırken ilk yarının bitimine dakikalar kala savunmacı futbolcuEric Bailly attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı skorla sona erdi.
İkinci yarıda herkes maçın bu skorla biteceğini düşünürken ManU adeta son dakikalarda gol olup yağdı. 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın asistinde Everton'dan transfer olan Lukaku attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi ekip golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde bir gol daha gördü. 2 dakika sonra Henrikh Mkhitaryan bir asist daha yapmış oldu. Mkhitaryan'nın asistinde Paul Pogba şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde 3. golün sahibi Pogba'nın asistinde Anthony Martial golünü atarak skoru 4-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ManU, rakibi Swansea City'i 4-0 mağlup etti.
Manchester United, ligde bu sezon çıktığı 2 maçta 8 gol attı ve kalesinde gol görmedi.