Swansea City taraftarından Emiliano Sala'ya büyük saygısızlık
Swansea City taraftarı, Cardiff City'ye transfer olduktan sonra yeni kulübüne katılmak üzere bindiği uçağın düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçti.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Championship'te bu hafta oynanacak olan Swansea City - Cardiff City maçı öncesinde, sene başında trajik şekilde hayatını kaybeden Emiliano Sala'ya büyük saygısızlık yapıldı.
Ev sahibi takım taraftarları, Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek ve Cardiff City cephesinin moralini bozmak için sahte uçak biletleri bastırdı. 29 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasına göndermede bulunan Swansea City taraftarları, sahte biletlerin üzerine Emiliano Sala'nın ismini yazdırdı.
Söz konusu sahte uçak biletinde varış yeri Cardiff, kalkış yeri Nantes olarak yazıldı. Uçuşun kaptanı olarak ise 2011 yılında hayatını kaybeden Cardiff City taraftarı Mikey Dye'nin ismine yer verildi.
Swansea City taraftarının bu girişimi, İngiliz basını ve futbolseverler tarafından kınandı.
NE OLMUŞTU?
Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olduktan sonra yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak'ta Manş Denizi'ne düşmüş ve geçtiğimiz hafta oyuncunun cansız bedenine ulaşılmıştı..
Açıklanan otopsi raporunda Emiliano Sala'nın ölümünün sanılanın aksine boğulma değil, kaza sırasında başına ve gövdesine aldığı darbeler nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.
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