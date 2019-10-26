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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Swansea City taraftarından Emiliano Sala'ya büyük saygısızlık

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Swansea City taraftarı, Cardiff City'ye transfer olduktan sonra yeni kulübüne katılmak üzere bindiği uçağın düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçti.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Championship'te bu hafta oynanacak olan Swansea City - Cardiff City maçı öncesinde, sene başında trajik şekilde hayatını kaybeden Emiliano Sala'ya büyük saygısızlık yapıldı.

Ev sahibi takım taraftarları, Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek ve Cardiff City cephesinin moralini bozmak için sahte uçak biletleri bastırdı. 29 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasına göndermede bulunan Swansea City taraftarları, sahte biletlerin üzerine Emiliano Sala'nın ismini yazdırdı.

Söz konusu sahte uçak biletinde varış yeri Cardiff, kalkış yeri Nantes olarak yazıldı. Uçuşun kaptanı olarak ise 2011 yılında hayatını kaybeden Cardiff City taraftarı Mikey Dye'nin ismine yer verildi.

Swansea City taraftarının bu girişimi, İngiliz basını ve futbolseverler tarafından kınandı.

NE OLMUŞTU?

Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olduktan sonra yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak'ta Manş Denizi'ne düşmüş ve geçtiğimiz hafta oyuncunun cansız bedenine ulaşılmıştı..

Açıklanan otopsi raporunda Emiliano Sala'nın ölümünün sanılanın aksine boğulma değil, kaza sırasında başına ve gövdesine aldığı darbeler nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Swansea City taraftarından Emiliano Salaya büyük saygısızlık

Swansea City taraftarından Emiliano Salaya büyük saygısızlık

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