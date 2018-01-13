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Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi kadınlar bugün ülke tarihinde ilk kez bir futbol maçını stadyumdan canlı olarak takip ettiler.

Hürriyet Haber
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Al Ahli ile Al Batin takımlarını karşı karşıya getiren maçta bir ilke imza atıldı ve Suudi kadınlar ilk kez bir maçı tribünden izledi.

Prens Mohammed bin Salman’ın sosyal konulardaki girişimleriyle birlikte kadınlar ilk önce araba kullanmaya başlamıştı. 12 Ocak 2018 itibariyle de ilk kez stada gittiler.

Suudi Arabistanda bir ilk

Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanan maça akın eden Al Ahlili kadın taraftarlar taşıdıkları bayrak ve flamalarla dikkat çektiler.

Kadınlar kendileri için özel hazırlanan turnikelerden geçip kadın ve aileler için ayrılan tribünlere geçtiler.

Maçtan önce AFP’ye konuşan 32 yaşındaki Lamya Khaled Nasser, bu durumun gurur verici olduğunu söylerken, “Maçı dört gözle bekliyorum. Bu maç bize gösteriyor ki daha refah bir ülke olmaya doğru ilerliyoruz. Bu büyük değişimin bir tanığı olduğum için çok mutluyum" dedi.

Öte yandan karşılaşmada Al Ahli, Al Batin'i 5-0 mağlup etti. (Ajansspor)

Suudi Arabistanda bir ilk

Suudi ArabistanFutbol

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