Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Susic: "Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız..."

Susic: "Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız..."

Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, kırmızı kart sonucu bir oyuncu eksik kalmalarına rağmen maçı kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Susic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu dile getirdi.

Maçta golü bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gitmeye başladığını belirten Susic, "Maçın sonlarına doğru profesyonellik dışı hata yaptık. Tzavellas'ın kırmızı kartından sonra işler kötüye gidebilirdi. Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluk verici bir durum." dedi.

Takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncularının bulunduğunu ifade eden Susic, "Takımı ligde orta sıralara veya biraz üzerine taşıyabiliriz. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konusu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak." diye konuştu.

Süper LigAnadolu KulüpleriAlanyaspor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL