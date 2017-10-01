Susic: "Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız..."

Susic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu dile getirdi.



Maçta golü bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gitmeye başladığını belirten Susic, "Maçın sonlarına doğru profesyonellik dışı hata yaptık. Tzavellas'ın kırmızı kartından sonra işler kötüye gidebilirdi. Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluk verici bir durum." dedi.

Takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncularının bulunduğunu ifade eden Susic, "Takımı ligde orta sıralara veya biraz üzerine taşıyabiliriz. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konusu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak." diye konuştu.