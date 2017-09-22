Susiç: '6-0 kaybedebilirdik ama kazandık'

İşte Safet Susiç'in açıklamaları...
"6-0 kaybedebileceğimiz bir maçı, sonunda 4-3 kazandık. İlk dakikalarda iyiydik, bireysel hatalardan 2 gol yedik. İlk yarının sonuna doğru attığımız gol bizim için çok önemliydi. Maçı aslında çevirebileceğimizi çok tahmin etmedim. Oyuncularımdan devre arası daha farklı bir skor çıkmamasını istedim."
"Öyle düşünüyorum ki Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi."
7 gollü tarihi maç! 3-0'dan geri geldilerSüper Lig'de 6. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor 3-0 öne geçtiği maçta 4-3 mağlup oldu. Tarihe geçecek maçta Trabzonspor'un gollerini 10. dakikada Kucka, 21. dakikada ve 32. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı ve Trabzonspor maçta 3-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor da Vagner Love 45 1. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirledi. 3-1. İkinci yarıda 55. dakikada Junior Fernandes, 68. ve 82. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle Vagner Love maçı 4-3'e getirdi ve maç bu skorla bitti.