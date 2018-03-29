Survivor yarışmasının bu akşamki bölümü öncesinde fragman ekranlara geldi..
Survivor yarışmasının yeni bölümü öncesinde ekranlara yeni bölüm fragmanı geldi. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde Hakan'ın arkadaşlarını 'Yağmur' adını yazmaları hakkında eleştirirken, Anıl ise olaylara bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Peki Survivor'da bu akşam neler yaşanacak? İşte detaylar
Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünde geçtiğimiz hafta konsey heyecanı yaşanan gönüllüler takımında Ramazan'ın elenmesinin yankıları halen daha sürerken, Anıl ve Hakan'ın konu hakkında çarpıcı açıklamaları bulunuyor
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı bu haftanın ödülünü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çıldırdı. Ödül çikolatalı barlardı. Gönüllüler takımı bu oyunda fırtına gibi eserek ünlüler takımını yenmeyi başardı ve hasretini çektikleri tatlıyı afiyetle yediler.
OYUN ALANINDA TALİHSİZ KAZA
Survivor'da bu hafta oynanan ödül oyununda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Murat Ceylan oyuna ikili olarak Hilmicem'le çıktı. Taştan büyük silindirleri süren yarışmacılardan Murat Ceylan oyun anında çenesini silindirin demirene çarptı. Yaşadığı ağrıya rağmen oyunu tamamlayan Murat Ceylan'ın çenesinin çıktığı belirlendi. Survivor doktorları oyun bitiminde Murat Ceylan'ın çenesini tedavi ettiler ve yarışma kaldığı yerden devam etti.
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