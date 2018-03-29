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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.03.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Survivor yarışmasının bu akşamki bölümü öncesinde fragman ekranlara geldi..

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Survivor yarışmasının bu akşamki bölümü öncesinde fragman ekranlara geldi..

Survivor yarışmasının yeni bölümü öncesinde ekranlara yeni bölüm fragmanı geldi. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde Hakan'ın arkadaşlarını 'Yağmur' adını yazmaları hakkında eleştirirken, Anıl ise olaylara bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Peki Survivor'da bu akşam neler yaşanacak? İşte detaylar

Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünde geçtiğimiz hafta konsey heyecanı yaşanan gönüllüler takımında Ramazan'ın elenmesinin yankıları halen daha sürerken, Anıl ve Hakan'ın konu hakkında çarpıcı açıklamaları bulunuyor

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı bu haftanın ödülünü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çıldırdı. Ödül çikolatalı barlardı. Gönüllüler takımı bu oyunda fırtına gibi eserek ünlüler takımını yenmeyi başardı ve hasretini çektikleri tatlıyı afiyetle yediler.

OYUN ALANINDA TALİHSİZ KAZA

Survivor'da bu hafta oynanan ödül oyununda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Murat Ceylan oyuna ikili olarak Hilmicem'le çıktı. Taştan büyük silindirleri süren yarışmacılardan Murat Ceylan oyun anında çenesini silindirin demirene çarptı. Yaşadığı ağrıya rağmen oyunu tamamlayan Murat Ceylan'ın çenesinin çıktığı belirlendi. Survivor doktorları oyun bitiminde Murat Ceylan'ın çenesini tedavi ettiler ve yarışma kaldığı yerden devam etti.

Survivor 2018 | 34. bölüm tanıtımıSurvivor 2018 yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de... ACUNN.COM
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