Survivor benim diyorsan hemen katıl!
Playerunknown's Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu.
Seni ve takımını bu kez yeteneklerini sergilemek ve en iyi olmak için festival alanımıza bekliyoruz. Ada’nın en iyisi sensen, hemen aramızda yerini al!
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali 10-11 Mart tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da yapılacak.
Detaylar için: http://www.e-sporarena.com
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