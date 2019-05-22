Sürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton formasıyla bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan ve çıktığı karşılaşmalarda ağları 4 kez sarsan milli futbolcu Cenk Tosun'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınından golcü oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
Geride bıraktığımız sezon Everton formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 4 gol atıp, 3 asist yapan golcü oyuncu özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yedek kulübesine hapsolmuştu.
27 yaşındaki milli golcü hakkında İtalyan basınından Calciomercato sitesi çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.
Geçtiğimiz haftalarda takımda kalmak istediğini açıklamasına rağmen, Cenk Tosun'un Lazio'ya transfer olabileceği öne sürülüyor.
İtalyan takımının hücum hattını derinleştirmek ve fark yaratan bir oyuncu transfer etmek için rotasını Cenk Tosun'a çevirdiği ifade edildi.
Everton'da ise menajer Marco Silva'nın milli futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ancak İngiliz kulübünün tecrübeli golcü için 17.5 milyon sterlin talep edeceği aktarıldı.
Cenk Tosun Premier Lig'in son hafta maçında gol atmıştı...
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