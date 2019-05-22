Sürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...
GeriFutbol Sürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fotomaç
22.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Sürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürpriz transferi duyurdular! Cenk Tosun...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton formasıyla bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan ve çıktığı karşılaşmalarda ağları 4 kez sarsan milli futbolcu Cenk Tosun'a Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınından golcü oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Geride bıraktığımız sezon Everton formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 4 gol atıp, 3 asist yapan golcü oyuncu özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yedek kulübesine hapsolmuştu.

27 yaşındaki milli golcü hakkında İtalyan basınından Calciomercato sitesi çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.

Kayserispora haciz şoku
Kayserispor'a haciz şoku

Geçtiğimiz haftalarda takımda kalmak istediğini açıklamasına rağmen, Cenk Tosun'un Lazio'ya transfer olabileceği öne sürülüyor.

İtalyan takımının hücum hattını derinleştirmek ve fark yaratan bir oyuncu transfer etmek için rotasını Cenk Tosun'a çevirdiği ifade edildi.

Everton'da ise menajer Marco Silva'nın milli futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ancak İngiliz kulübünün tecrübeli golcü için 17.5 milyon sterlin talep edeceği aktarıldı.

Cenk Tosun Premier Lig'in son hafta maçında gol atmıştı...

Tottenham 2--2 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sezonu Tottenham deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikle noktaladı. Mavilerde 2. gol Milli futbolcu Cenk Tosun'dan geldi.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Sürpriz transferi duyurdular Cenk Tosun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bir zamanlar lakabı "Yerli Messi"ydi... Recep Niyaz küllerinden doğdu!
Kayserispor'a haciz şoku
 Ferhat Akbaş, Chemik Police ile anlaştı 
UEFA, Malatya'nın stadını inceledi