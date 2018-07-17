Sürpriz transfer iddiası! Gomis...
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Gomis için Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu iddia edilirken konuya dair Galatasaray cephesinden açıklama geldi.
Flaş transfer iddiası!.. Suudi Arabistan basını Al Hilal Riyadh'ın, Bafetimbi Gomis'e talip olduğunu yazdı. Galatasaray'ın golcü yıldızı için resmi temaslara geçildiğini yazan yabancı basın, görüşmelerin de başladığını kaydetti.
ALBAYRAK: "HİÇ BİR FUTBOLCUMUZA TEKLİF GELMEDİ"
Öte yandan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayrılık sorularına bu yanıtı vermişti...
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