Sürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'
GeriFutbol Sürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: BBC Sport
07.12.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

Sürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'

İskoçya Premiership'te sürpriz bir şekilde liderlik koltuğuna yerleşen Kilmarnock'ta, menajer Steve Clarke basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü Livingston'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Kilmarnock, 1998 yılından sonra ilk kez bu sevinci yaşadı. Yarın ise son 7 sezonun şampiyonu Celtic'e konuk olacaklar.

Basın toplantısında konuşan menajer Steve Clarke, 'Takımda moraller çok yüksek, geçen senenin ikinci yarısını da hesaba katarsak müthiş bir 2018 yılı geçiriyoruz.' dedi.

'Taraftarların takıma olan inancı ve ilgisi arttı. Onları değişik hayaller kurmaya itiyoruz, şampiyonluk konuşmak istemiyorum ama onlara bu hayali kurdurtma gururunu yaşamak paha biçilmez bir şey.' ifadelerini kullandı.

2018 yılında diğer tüm takımlardan daha fazla puan toplayan Kilmarnock'ta, 2018-19 sezonun ilk kısmında en çok dikkat çeken isim ise, Birmingham'dan kiralanan, Aberdeen ve Dundee ile Premiership'te daha önce mücadele etmiş olan forvet Greg Stewart'tan başkası değil.

11 lig maçında 12 gole katkı (7 gol - 5 asist) Stewart, Celtic Park'ta bir kez daha takımın en büyük kozu olacak.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 115Galatasaray - Rizespor
    3
    MS1
    1,30
    19504kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'tan Hakan Jeppsson için başsağlığı mesajı

'Trabzonspor-Konyaspor' maçında şaşırtan iddaa değişimi!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Ndiaye'den flaş açıklama: Hocamla...