Sürpriz liderin menajeri konuştu! 'Bu gururu yaşamak...'
İskoçya Premiership'te sürpriz bir şekilde liderlik koltuğuna yerleşen Kilmarnock'ta, menajer Steve Clarke basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çarşamba günü Livingston'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Kilmarnock, 1998 yılından sonra ilk kez bu sevinci yaşadı. Yarın ise son 7 sezonun şampiyonu Celtic'e konuk olacaklar.
Basın toplantısında konuşan menajer Steve Clarke, 'Takımda moraller çok yüksek, geçen senenin ikinci yarısını da hesaba katarsak müthiş bir 2018 yılı geçiriyoruz.' dedi.
'Taraftarların takıma olan inancı ve ilgisi arttı. Onları değişik hayaller kurmaya itiyoruz, şampiyonluk konuşmak istemiyorum ama onlara bu hayali kurdurtma gururunu yaşamak paha biçilmez bir şey.' ifadelerini kullandı.
2018 yılında diğer tüm takımlardan daha fazla puan toplayan Kilmarnock'ta, 2018-19 sezonun ilk kısmında en çok dikkat çeken isim ise, Birmingham'dan kiralanan, Aberdeen ve Dundee ile Premiership'te daha önce mücadele etmiş olan forvet Greg Stewart'tan başkası değil.
11 lig maçında 12 gole katkı (7 gol - 5 asist) Stewart, Celtic Park'ta bir kez daha takımın en büyük kozu olacak.
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