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Suriye attıkça Aksaray Meydanı çoştu!

Suriye'nin Dünya Kupası elemelerinde dün akşamki maçı İstanbul'un Aksaray Meydanı'nı dolduran Suriyelileri 90 dakika boyunca hop oturttu hop kaldırdı sonunda sevinç çılğıkları attırdı.

Hürriyet Haber
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2018 Dünya Kupası Asya Elemelerinde lider İran'la son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Suriye, Play-Off'lara kaldı.

İSTANBUL'DA YAŞAYAN SURİYELİLER ÇOŞTU

Son dakikalarına 2-1 yenik girdiği mücadeleden 90+3'te bulduğu golle 1 puan çıkarmayı başaran Suriye, grupta 3. sıradaki yerini korudu ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Suriye'nin bu başarısını İstanbul'da yaşanan Suriyeliler de doyasıya kutladı. Aksaray'da yolu kapatan Suriyelileri, Türkler de şaşkınlıkla izledi.
Dünya Kupası Asya elemelerinde 3. olarak Asya kıtası için play-off oynama hakkını elde eden Suriye, Avustralya'yı geçmeyi başarırsa Dünya Kupası'na katılmak için ABD'yle karşılaşabilir.

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