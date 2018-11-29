Süren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'
GeriFutbol Süren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
A.A
29.11.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Süren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Faruk Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Cengiz'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan toplam 105 gün ceza alması ve bir kez daha kurula sevk edilmesiyle ilgili, "Bence başkan Mustafa Cengiz'in daha dikkatli olması lazım. Neticede neden ceza aldığını, niçin ceza alınabileceğini başkan olarak bilmesi lazım. Kelimelerini kullanırken bunlara dikkat etmesi gerek. 105 gün ve yeniden PFDK'ye sevk edildiği için belki de bu ceza artacak. Bir Galatasaray başkanının 105 gün Galatasaray'ı temsil edememesi, Galatasaray maçına gelememesi olağanüstü bir durum." diye konuştu.

"Cezaları ağır buluyorum"

PFDK'nin Galatasaray'a verdiği cezaları adil bulmadığını belirten Süren, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelenin akışı içinde bazen istenmeyen hareketler yapılabilir. Yapılmaması daha doğru olur ama yapıldığı zaman da ceza görülebilir ama bu ceza sisteminin herkese, her kişiye eşit ölçekte uygulanmasını tercih ederdik. Kanımca Galatasaray'a uygulanan cezalar bu anlayıştan uzak şekilde verilmiştir. Fakat Galatasaray bunun üzerinden de geçer, yine şampiyonlukta en iddialı takımdır. Ben güveniyorum. Verilen cezaları ağır buluyorum. Çünkü yapılan aynı harekete aynı ceza verilmiyor. Geçmiş olan hadiselere baktığımız zaman birisi aynı hareketi yapmış 5 maç ceza verilmiş, bizimkine 8 maç ceza veriliyor. Böyle örnekler var."

PFDK, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara yönelik açıklamaları nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e toplam 105 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kurul derbideki olaylar nedeniyle de teknik direktör Fatih Terim'i toplam 10 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ı 8 maç, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'u 6, Badou Ndiaye'yi 5 ve Garry Rodrigues'i 3 maçla cezalandırmıştı.

Derbi yorumu

Pazar günü Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacak Galatasaray'daki eksiklerin takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Faruk Süren, "Eksik yok, sahaya 11 kişi çıkacağız. Eksik demiyorum çünkü 11 cengaver oraya çıkacak en iyi şekilde oynayacak. Bazı yıldız oyuncuların olmaması etkileyebilir fakat o yıldız oyuncuların yokluğunda başka yıldız oyuncular ortaya çıkabilir. Galatasaray derbiyi kazanmak için sahaya çıkacak. Kazanmasını da umut ederim." cevabını verdi.

Süren, derbide alınabilecek kötü bir sonucun bile Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından koparmayacağına inandığını belirterek "Şimdilik Başakşehir ile 6 puan fark var. Yenilirsek Başakşehir'in yapacağı maça da bağlı. Fark ne kadar açılırsa işimiz o kadar zorlaşır ama ben yine Galatasaray'ın iddialı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Beşiktaş - Galatasaray
    1
    MS1
    1,50
    2094kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Divan Kurulu başkanları yemekte buluştu

Obradovic o anları anlattı!

Süren'den flaş sözler... 'Mustafa Cengiz daha dikkatli olmalı!'