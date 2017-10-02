SuperMassive’den koçluk dersi!

Vodafone FreeZone’un 25 şanslı üyesi, BAUSuperMassive takımının efsane oyuncularıyla bir araya gelerek, oyun içinde oynadıkları pozisyonun profesyonel oyuncusu ve BAUSuperMassive Koçu Onur Aksu’dan koçluk alma şansı yakaladı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone ile 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yapan Vodafone FreeZone’un, genç aboneleri için geliştirdiği ve espor dünyasında bir ilk olan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleri kapsamında sunulan GSM dışı faydalardan yararlanmaya hak kazanan ilk talihliler belli oldu. Buna göre, Vodafone FreeZone’un 25 şanslı üyesi BAUSuperMassive takımının efsane oyuncularıyla bir araya gelerek, oyun içinde oynadıkları pozisyonun profesyonel oyuncusu ve BAUSuperMassive Koçu Onur Aksu’dan koçluk alma şansı yakaladı. Kendi oyunlarını kaydederek bu oyun üzerinden takımın ve koçun yorumlarını dinleyen FreeZone’lu gençler, tutkuyla bağlı oldukları oyun dünyasında kendi oyunlarını geliştirme fırsatı buldu.

Engin Aksoy: “Espor pazarına 5 yılda 30 milyon TL destek vereceğiz”

İstanbul The Game’de düzenlenen etkinliğe Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş da katıldı. Türkiye’de 33 milyonu geçen kullanıcı sayısı ve 1 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile her geçen gün büyüyen espor pazarına 5 yılda 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlandıklarını belirten Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Espor izleyici sayısı 2017’de dünyada 385 milyon olarak tahmin ediliyor. Son 5 yıldır %10’un üzerinde bir yıllık büyüme ortalaması gösteren izleyici sayısının artışında yavaşlama beklenmiyor. Oyun pazarında oyuncular ve izleyiciler büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturuyor. Araştırmalara göre, YouTube’da en çok izlenen ikinci kategori oyun kategorisi olurken, toplam oyun içeriği de 6 bin yıla denk geliyor. Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile yaptığımız iş ortaklığı kapsamında genç abonelerimiz için espor dünyasında bir ilk olan ‘Vodafone FreeZone 5’te 5’ oyun paketlerini geliştirdik. Oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklarla donattığımız bu paketlerden yararlanan 25 şanslı abonemize BAUSuperMassive eSports takımının efsane oyuncularından koçluk alma imkânı sağladık. Vodafone FreeZone olarak, genç abonelerimize yeni özgürlük alanları sunmaya devam edeceğiz.”

Hakan Baş: “Doğru zamanda doğru noktada konumlandık”

Kişilerin sosyalleşmesinin espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrildiğini ifade eden BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş ise şunları kaydetti:

“Espor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir sektör. Bugün Türkiye’de bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor. 2024’te espor’un olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu, aslında espor’dan çok olimpiyatlara fayda sağlayacak, çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak. Biz de bu alanda doğru zamanda doğru noktada konumlanarak 2 sene önce BAUSuperMassive’i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık. Takımımızın Vodafone iş ortaklığıyla, Vodafone’un global marka değeriyle birlikte daha da güçlendiğine inanıyoruz. Bugün de burada bu iş ortaklığımız kapsamında 25 oyunsever arkadaşımızla bir araya gelerek güzel bir deneyim yaşadık. Onlara profesyonel oyuncularımızdan koçluk alma imkânı sunduk. Vodafone ile iş ortaklığımızın uzun vadeli olmasını diliyoruz.”

5 farklı pozisyonlu oyun

Türkiye’nin en sevilen ve başarılı oyuncularından oluşan BAUSuperMassive eSports takımında 5 farklı pozisyon bulunuyor. “Üst Koridor” (Top Lane) pozisyonunda Asım Cihat Karakaya (“fabFabulous”), “Ormancı” (Jungler) pozisyonunda Furkan Güngör (“Stomaged”), “Orta Koridor” (Mid Lane) pozisyonunda Koray Bıçak (“Naru”), “Nişancı” (Marksman - ADC) pozisyonunda Berkay Aşıkuzun (“Zeitnot”) ve “Destek” (Support) pozisyonunda da Burak Eryol (“Rogu Sama”) oynuyor.

Oyunseverler için ayrıcalıklar dünyası

Vodafone FreeZone ve BAUSuperMassive e-Sports iş ortaklığı kapsamında sunulan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleri, oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşuyor. Oyuncuların en sık takip ettiği platformlardan YouTube işbirliğiyle hazırlanan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleriyle genç aboneler internetinden yemeyen YouTube paketine sahip oluyor. Ayrıca, BAUSuperMassive eSports takımıyla her ay yapılacak etkinliklere çekiliş hakkı, BAUSuperMassive eSports markalı ürünlerde Lidyana.com’da %50 indirim, oyun pazarında genç kitle tarafından en çok tercih edilen ödeme platformu olan ininal sanal kartında 10 TL hediye ve Hepsiburada.com’daki en iyi oyun ekipmanlarında %25’e varan indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar.