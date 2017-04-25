SuperMassive Brezilya'ya iddialı gitti!

League of Legends’da yılın ilk finali geride kaldı. LoL tutkunlarını bir araya getiren Kış Mevsimi Finali’nin (KMF) galibi Oyunfor.Crew’u 3-1 mağlup eden BAU SuperMassive takımı, Brezilya’daki Sezon Ortası Turnuvası’nda (MSI) ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Zorlu karşılaşmalar için Brezilya’ya giden takımın oyuncularından Zeitnot, Dumbledodge ve Fabulous turnuva öncesi düşüncelerini dile getirdi.

MSI Ön Elemeleri'nde Red Canids (Brezilya), Dire Wolves (Okyanusya) ve Rampage (Japonya) ile karşılaşacak olan Red Bull’un desteklediği BAU SuperMassive’in ilk maçı 28 Nisan Cuma saat 22.00'da Rampage ile olacak.

BAU SuperMassive’in başarılı nişancısı Zeitnot, “Finaldeki performansımızdan memnun değiliz. Brezilya’da gerçek gücümüzü gösterip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Farklı oyun stiliyle ve karakteriyle ön plana çıkan destek oyuncusu Dumbledoge da, “ Bir kez daha ülkemizi uluslararası bir platformda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Bu sene geçmiş yıllara göre daha güçlüyüz ve şansımız da daha yüksek” şeklinde konuştu.

Sezon Ortası Turnuvası’yla ilgili düşüncelerini paylaşan Fabulous ise, “Nispeten rahat geçen bir lig sürecinin ardından beklediğimiz gibi şampiyon olduk. Ancak asıl sınav şimdi başlıyor. Ev sahibi Brezilya’nın da bulunduğu grubu lider bitirip dünyanın en iyi takımlarına karşı kendimizi test etmek istiyoruz. Çok keyifli ve bir o kadar heyecanlı maçlar bizi bekliyor” dedi.