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"Superclasico"nun galibi Boca Juniors

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Boca Juniors'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladı.

A.A
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Boca Juniors, River Plate'den Fernandez'in 38. dakikada kırmızı kart görmesinden 4 dakika sonra Cardona'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Cardona'nın 61. dakikada oyundan ihraç edilmesiyle Boca da 10 kişi kaldı. River Plate, Ponzio'nun 69. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat 73. dakikada sahneye çıkan Nandez, Boca Juniors'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Boca Juniors, tüm resmi maçlar hesaba katıldığında 245. kez oynanan derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez de berabere bitti.

Ligdeki 8 karşılaşmasını da kazanan Boca Juniors, 24 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 12 puanda kalan River Plate ise 13. sıraya düştü. 

ArjantinDerbi
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