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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
13.12.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Süper yedek Ekuban!

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Süper yedek Ekuban!

Spor Toto Süper Lig'de, oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu Trabzonspor'un süper yedeği Ekuban oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15. haftada en iyi joker oyuncusu Trabzonspor'un forveti Celab Ekuban oldu.Bu sezon ilk on birde sahaya çıkamayan oyuncu, oyuna sonrada girdiği 10 maçta 3 gol atarak bu alanda en iyi isim oldu.

Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan en iyi joker oyuncusu oldu. 59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Bursaspor'dan Umut Nayir takip etti.

Beşiktaş maçında da Karaman'ın en önemli hamle oyuncusu olacak
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Celab Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman'ın, Beşiktaş maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak. Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.

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