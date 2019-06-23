Süper teklife 'evet' dedi
Senegalli yıldız, Suudi Ekibi El Nasr ile anlaştı, top şimdi Galatasaray yönetiminde...
Galatasaray, bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya mal olan Diagne için El Nasr’dan 16 milyon Euro istedi, Suud yöneticiler 13 milyon önerdi. Taraflar anlaşırsa Senegalli forvet temmuzda imzayı atacak.
SOSYAL medya paylaşımları ve disiplinsiz tavırları ile hem teknik heyet hem de taraftarın gözünden düşen Mbaye Diagne’nin Galatasaray kariyeri kısa sürdü. Teknik Direktör Fatih Terim’in de özellikle son dönemde tepki çeken tavırları ve paylaşımları nedeniyle satışına onay vermesinden sonra arayışlara başlayan Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan’ın son şampiyonu El Nasr ile anlaştı.
G.Saray’dan yılda 2.35 milyon Euro alıyor
DIAGNE ve menajerinin hafta içi Suudi yetkililerle bir araya geldiği ve kendilerine sunulan 4 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray’da yıllık 2.35 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu böylece kazancını katlayacak. Diagne’nin menajeri Galatasaray yönetimine “Biz anlaştık, bonservis konusunda onay gelirse oyuncum kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürecek” dedi.
Pazarlığın olumlu bitmesi bekleniyor
YÖNETİM de bunun üzerine El Nasr Kulübü ile görüşmelere başladı. Suudi kulübü ilk etapta 13 milyon Euro önerdi. Sarı kırmızılı kulüp ise bonuslarla birlikte kendisine 13 milyon Euro’ya mal olan Diagne için 16 milyon Euro istedi. Bununla beraber pazarlığın olumlu sonuçlanması ve golcü ismin temmuz başında El Nasr’a imza atması bekleniyor.
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