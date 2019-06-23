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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naci KÜÇÜK
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süper teklife 'evet' dedi

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Süper teklife 'evet' dedi

Senegalli yıldız, Suudi Ekibi El Nasr ile anlaştı, top şimdi Galatasaray yönetiminde...

Galatasaray, bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya mal olan Diagne için El Nasr’dan 16 milyon Euro istedi, Suud yöneticiler 13 milyon önerdi. Taraflar anlaşırsa Senegalli forvet temmuzda imzayı atacak.

SOSYAL medya paylaşımları ve disiplinsiz tavırları ile hem teknik heyet hem de taraftarın gözünden düşen Mbaye Diagne’nin Galatasaray kariyeri kısa sürdü. Teknik Direktör Fatih Terim’in de özellikle son dönemde tepki çeken tavırları ve paylaşımları nedeniyle satışına onay vermesinden sonra arayışlara başlayan Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan’ın son şampiyonu El Nasr ile anlaştı.

G.Saray’dan yılda 2.35 milyon Euro alıyor

DIAGNE ve menajerinin hafta içi Suudi yetkililerle bir araya geldiği ve kendilerine sunulan 4 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray’da yıllık 2.35 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu böylece kazancını katlayacak. Diagne’nin menajeri Galatasaray yönetimine “Biz anlaştık, bonservis konusunda onay gelirse oyuncum kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürecek” dedi.

Pazarlığın olumlu bitmesi bekleniyor

YÖNETİM de bunun üzerine El Nasr Kulübü ile görüşmelere başladı. Suudi kulübü ilk etapta 13 milyon Euro önerdi. Sarı kırmızılı kulüp ise bonuslarla birlikte kendisine 13 milyon Euro’ya mal olan Diagne için 16 milyon Euro istedi. Bununla beraber pazarlığın olumlu sonuçlanması ve golcü ismin temmuz başında El Nasr’a imza atması bekleniyor.

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