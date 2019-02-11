Süper Lig'in zirvesi kızıştı
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İşte ligde güncel puan durumu ve sıralama...
Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Galatasaray-Trabzonspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1
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