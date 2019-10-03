Süper Lig'in yıldızları ok attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in yıldızları ok attı
GeriFutbol Süper Lig'in yıldızları ok attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.10.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Süper Lig'in yıldızları ok attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'in yıldızları ok attı

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı.Festivalde Süper Lig'in yıldız futbolcuları ok attı.

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Süper Ligin yıldızları ok attı

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

Süper Ligin yıldızları ok attı

FALCAO VE VEDAT MURİÇ OK ATTILAR
Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriç, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken , Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi.

FALCAO MU, MURİÇ Mİ ?
Etnospor Kültür Festivali bütün heyecanı ile başlarken DEK Başkanı Bilal Erdoğan'a Süper Lig'den de bir soru yöneltildi. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlarının Falcao-Muriç kıyası Erdoğan'a da sorulurken; "Daha çok izleyemedim, biraz oynasınlar bakalım" cevabını verdi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR AVRUPA MAÇINA RAĞMEN BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONA DESTEK VERDİ
Etnospor Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden olan Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

Süper Ligin yıldızları ok attı

FUTBOLUN ÖNDE GELEN İSİMLERİ FESTİVALDE
Öte yandan futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Ogün Temızkanoğlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin gibi isimler de festivale katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkı yaptılar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI ve ARJANTİN'İN "PATO" OYUNU DA BU FESTİVALDE
Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.


GELENEKSEL LEZZETLER DE YER ALIYOR
Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Süper Ligin yıldızları ok attı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Süper Lig'in yıldızları 12'den vurdu
Nzonzi'ye Fransa'dan kötü haber!
Anadolu Efes'in rakibi Barcelona
Süper Lig'in yıldızları ok attı