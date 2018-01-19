Süper Lig’in yıldızları 8 farklı dilde Passolig'i tanıttı

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Medipol Başakşehirli Eljero Elia’nın da aralarında bulunduğu Süper Lig’in 8 yıldızı, taraftarlara cep telefonuyla maça giriş, bilet transferi gibi mobil kolaylıklar sağlayan Passo Mobil Uygulaması’nın tanıtımı adına buluştu.
9 AYDA 1 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ
Passo Mobil Uygulaması'nın 9 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon kişi tarafından indirilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanan video sayesinde uygulamanın daha fazla taraftar tarafından indirilmesi amaçlanıyor.
Videoda, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma (Portekiz), Galatasaraylı Fernando Muslera (Uruguay), Sivassporlu Arouna Kone (Fildişi Sahili), Göztepeli Adis Jahovic (Makedonya), Medipol Başakşehirli Eljero Elia (Hollanda), Kayserisporlu Asamoah Gyan (Gana), Atiker Konyasporlu Deni Milosevic (Bosna Hersek), Kasımpaşalı Markus Neumayr (Almanya) 8 ayrı dilde “Passo Uygulamasını İndir” diyor. Videoda özellikle Neumayr’ın Türkçe mesajı dikkat çekiyor.