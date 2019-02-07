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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.02.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Ligde yenilgisi bulunmayan Ersun Yanal ve Hikmet Karaman karşı karşıya

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Ligde yenilgisi bulunmayan Ersun Yanal ve Hikmet Karaman karşı karşıya

Göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Feherbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. 

İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımının başında çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen iki teknik adam Ziraat Türkiye Kupası'nda ise istedikleri sonuçları alamayarak elendi. 

Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi ve ardından Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve E. Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. 

Fenerbahçe ise Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde BB Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u 3-2, Göztepe'yi de 2-0 yendi. 

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